«Если бы я тебя вызвала, я бы уже на твоем лице сидела». Пассажирка с ребенком обматерила таксиста в Новороссийске

В Новороссийске пассажирка с маленьким ребенком вступила в перепалку с водителем и в какой-то момент даже на него накинулась, из-за того что мужчина отказался везти их без детского кресла. Об этом «360» рассказал его коллега Олег.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android .

Конфликт произошел 19 февраля. Водитель смог заснять агрессивное поведение женщины. На кадрах видно, что пассажирка накинулась на таксиста, а потом обматерила его. После этого ее ребенок от страха начал реветь.

«Женщина заказала тариф „эконом“, а надо было „детский“. Водитель отказался их везти. Она его немного побила, но травм не было никаких», — рассказал Олег.

Таксист попросил женщину выйти из салона и ждать другую машину на улице. Но она не стала этого делать и продолжила хамить.

«Я сейчас выйду из машины и по лицу тебе дам. Рот свой закрыл и не разговаривай. Развернись, мы ждем машину. Ты здесь никто, это не твоя машина. Документы покажи на собственность. Я вызвала такси, а не тебя, дебил. Если бы я тебя вызвала, я бы уже на лице твоем сидела, понял! Рот свой закрыл!» — так общалась молодая мама с водителем.

Собеседник «360» сам не был участником конфликта. А видео в общем чате таксистов поделился автор ролика.

Как рассказал Олег, все закончилось тем, что водитель отвез девушку в полицию, но там не приняли от нее заявление. А мужчина от себя ничего подавать не стал — на этом и разошлись.