«Если бы хотели, покусали». У собак, погнавшихся за ребенком в Тольятти, нашлись защитники

Собаки не будут агрессивно преследовать человека, если не собираются на него нападать. Об этом «360» заявила член совета клуба бойцовских собак Елизавета Ванцева, комментируя видео с преследованием собаками мальчика в Тольятти.

«Судя по видео там вряд ли была какая-то агрессивная попытка напасть на ребенка. Скорее всего, они просто увидели какого-то человека, в данном случае был ребенок, и просто побежали познакомиться. Мальчик испугался и побежал. Никаких агрессивных нападок точно не было, они бежали, может быть, с целью поиграть. Как в стае, побежал мальчик — побежали все», — сказала Елизавета Ванцева.

По ее словам, на видео, которое опубликовано в соцсетях, видно, что собаки не были настроены агрессивно, но конкретных признаков она не назвала. Ванцева отметила, что поведение собаки зависит от породы.

Когда он остановился, они тоже остановились и проводили его взглядом. Если бы они хотели его покусать, они бы его покусали Елизавета Ванцева.

Видео появилось в паблике Тольятти во «ВКонтакте». На кадрах видно, что мальчик находился во дворе один, когда к нему подбежала стая бездомных собак. Ребенок сразу же побежал от них, они начали преследование и несколько раз схватили его за одежду.

Мальчик пробежал между машинами и оказался в подъезде. По предварительным данным, он не пострадал.