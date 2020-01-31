    31 января 2020, 18:21

    «Если бы хотели, покусали». У собак, погнавшихся за ребенком в Тольятти, нашлись защитники

    Екатерина Земская, Юлия Булыгина

    Собаки не будут агрессивно преследовать человека, если не собираются на него нападать. Об этом «360» заявила член совета клуба бойцовских собак Елизавета Ванцева, комментируя видео с преследованием собаками мальчика в Тольятти.

    «Судя по видео там вряд ли была какая-то агрессивная попытка напасть на ребенка. Скорее всего, они просто увидели какого-то человека, в данном случае был ребенок, и просто побежали познакомиться. Мальчик испугался и побежал. Никаких агрессивных нападок точно не было, они бежали, может быть, с целью поиграть. Как в стае, побежал мальчик — побежали все», — сказала Елизавета Ванцева.

    По ее словам, на видео, которое опубликовано в соцсетях, видно, что собаки не были настроены агрессивно, но конкретных признаков она не назвала. Ванцева отметила, что поведение собаки зависит от породы.

    Когда он остановился, они тоже остановились и проводили его взглядом. Если бы они хотели его покусать, они бы его покусали

    Елизавета Ванцева.

    Видео появилось в паблике Тольятти во «ВКонтакте». На кадрах видно, что мальчик находился во дворе один, когда к нему подбежала стая бездомных собак. Ребенок сразу же побежал от них, они начали преследование и несколько раз схватили его за одежду.

    Мальчик пробежал между машинами и оказался в подъезде. По предварительным данным, он не пострадал.