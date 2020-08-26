Эскизы нового моста через Каму показали пермякам
Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram выложил предварительные эскизы нового моста через реку Каму. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Подписали соглашение о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства с Группой „ВИС“. Цель — реализация в крае инвестпроектов, в том числе по строительству нового моста через Каму», — написал Махонин.
По его словам, рассматриваются разные варианты расположения переправы, но приоритетным остается предложение построить мост в створе улицы Крисанова.