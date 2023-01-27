Общество 27 января 2023, 09:05 «Ешь, бездомный». Украинских детей затравили в школах Польши Gazeta Wyborcza: украинские беженцы пожаловались на шовинизм в школах Польши

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Украинские беженцы пожаловались, что их детей затравили в школах Польши, прогремело несколько скандалов из-за буллинга. Дети обозвали новенького грязным бродягой и выбросили его еду, но администрация закрыла на это глаза и назвала произошедшее рядовым конфликтом, рассказало издание Gazeta Wyborcza.

Один такой случай произошел в школе № 85 в Познани. Из 320 учащихся примерно 80 — беженцы с Украины. Женщина рассказала что ее детей преследовали, отбирали бутерброды, обзывали грязными бродягами. Травлю подтвердили другие родители. Директор школы Урсула Качмарек отказалась разговаривать с ними, а журналисту сказала, что произошел обычный конфликт — три девочки, по ее словам, не захотели интегрироваться и разругались с одноклассниками.

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«Про словесные оскорбления я уже директору и учителям не рассказываю, но про драки я не могу молчать. Мне всегда отвечают одно и то же — что воспитатели поговорят с детьми», — сказала мать другого ребенка.

По ее словам, жалобы не помогли, издевательства продолжились. Однажды у ребенка с Украины отобрали бутерброд и выбросили в мусорку со словами «Ешь, бездомный», и тогда родители решили подать коллективную жалобу. Директор объяснила ситуацию личными проблемами польского мальчика.

В Великобритании случилась обратная ситуация. Беженке с Украины не понравилось жить по соседству с индусами и пакистанцами, обучать своего сына в многонациональной школе. Из-за этого женщина, приютившая ее по программе «Дома для Украины», расторгла договор.