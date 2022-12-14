Эксклюзив 14 декабря 2022, 23:51 «Еще сидеть 6 лет». Мать «пермского Чикатило» заявила, что ее сына оболгали Мать «пермского Чикатило» Дмитрия Тамбасова: сыну осталось отсидеть шесть лет в колонии

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«Пермского Чикатило» Дмитрия Тамбасова в скором времени могут выпустить на свободу, рассказала «360» его мать. Она уточнила, что сыну осталось отсидеть в колонии шесть лет.

Женщина заявила, что уверена в невиновности своего сына. По ее словам, в 2002 году Дмитрия Тамбасова оболгали, а свидетельницу, которая его опознала, тогда якобы запугали.

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«Материалов у меня очень много, у меня много диктофонных записей. И когда мне надо будет спасать сына… Ему еще сидеть шесть лет», — добавила собеседница «360».

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Женщина призвала найти свидетелей, которые видели настоящего преступника.

«В свое время, когда я его рьяно защищала, мне сказали — не лезь, если хочешь сына живым видеть. Так вот — я хочу его видеть живым», — резюмировала она.

Дмитрия Тамбасова осудили в 2003 году, сообщил сайт 59.ru. Журналисты напомнили, что мужчину отправили в тюрьму за изнасилование пермячки. Позже выяснилось, что он мог быть причастен к совершению других преступлений. Тогда его приговорили к пожизненному заключению, но позже заменили его на 25 лет колонии.

Недавно на свободу вышел пермский людоед Михаил Малышев. Соседи не обрадовались такой новости, однако нашлись и те, кто охарактеризовал маньяка с положительной стороны.