Общество 14 декабря 2023, 12:05 Еще семерых человек могут лишить российского гражданства за преступления в Москве СК направил в МВД еще семь дел о лишении гражданства РФ за преступления в Москве РИА «Новости»

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В Москве в органы МВД России направили информацию о семи осужденных для принятия решения о прекращении российского гражданства. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Осужденных могут лишить приобретенного гражданства в соответствии с 24 статьей нового федерального закона за совершение таких преступлений, как уклонение от военной службы, наркоторговля, призывы к терроризму, изнасилование.

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Накануне двух россиян в Москве впервые лишили гражданства за преступления. Их привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотиков. После суда у осужденных изъяли паспорта Российской Федерации.

Добровольно в 2023 году от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек.