Общество 20 апреля 2023, 09:15 Еще семь ведомств начнут выдавать документы через «Госуслуги» «Коммерсант»: к выдаче документов через «Госуслуги» присоединятся еще семь ведомств РИА «Новости»

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Минфин, Минюст, Минспорт, Минэнерго, Рослесхоз, ФАС и Росатом начнут выдавать документы через портал «Госуслуги». Такую информацию сообщил «Коммерсант».

«Минэкономики опубликовало проект постановления правительства, расширяющий круг участников выдачи различных видов разрешений через портал госуслуг», — написало издание.

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Правительство России пояснило, что собирается до конца довести разрешительную реформу, а также увеличить число разрешений, выдаваемых в электронном виде. Пока на госуслугах можно получить 255 видов разрешений, их количество планируют увеличить за год на 150.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых уведомлениях на «Госуслугах». Документы с информацией о налогоплательщике и составляющие налоговую тайну, будут передавать через портал только с согласия физического лица. Глава государства также подписал закон о едином реестре воинского учета. Теперь оповещение о присланной повестке будет поступать на «Госуслуги».

Ранее «360» писал, что информация о том, что жителям Москвы и Петербурга начали приходить повестки на госуслугах, оказалась фейком.