Еще семь миллиардов рублей направят на развитие нравственности и духовности в Рунете

Институт развития интернета получит дополнительные средства на производство государственного контента в Рунете. На эти цели сверху уже заложенных в федеральном бюджете трех миллиардов рублей выделят еще семь миллиардов.

Средства направят до конца года из Резервного фонда правительства, сообщил РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства. Гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин подтвердил увеличение суммы на производство государственного контента.

Под таким контентом понимаются материалы, которые в том числе направлены на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

По данным РБК, дополнительные семь миллиардов должны поддержать как минимум 200 сайтов, которые будут реализованы до 31 декабря. При этом источник издания в администрации президента уточнил, что до конца года проекты реализовывать необязательно. По его словам, в 2022 году вероятно значимое увеличение объемов средств — в 1,5 раза, а в дальнейшем — в два раза.