Еще почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Во вторник в России число подтвержденных случаев коронавируса перевалило за миллион. За сутки в стране выявили еще 4952 заболевших COVID-19 в 84 регионах. Всего их 1 005 000.

Врачи выписали 5464 пациентов, которые полностью поправились после инфекции. Всего выздоровели 821 169 россиян. Из-за коронавируса умерли 17 414 наших соотечественников (+115 за последние 24 часа).

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве число подтвержденных за сутки больных с COVID-19 оказалось таким же, как и неделю назад: 625 человек. В Санкт-Петербурге стало на 189 коронавирусных пациентов больше, в Московской области — на 158. Нижегородская и Ростовская области включены в топ-регионов РФ по выявленным за день заболевшим — 147 и 145 инфицированных соответственно.

Специалисты провели на 2 сентября более 37,1 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За сутки они сделали 275 тысяч анализов. Под наблюдением медиков остаются 210 716 человек, у которых COVID-19 только подозревают.

Делать прививку от коронавируса нужно даже тем, кто перенес заболевание в легкой форме или болел без каких-либо симптомов. В НИЦ Гамалеи напомнили, что пока нельзя точно сказать, сколько держится иммунитет у переболевших COVID-19. Для этого не хватает данных. Достаточными они станут примерно через полгода.