Еще пять пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье

Еще пятерых жителей Московской области, которых вылечили от COVID-19, выписали из больниц. Они сдали анализы на наличие заболевания, все тесты — отрицательные.

Как сообщает Telegram-канал Мособлштаба, у всех выписавшихся заболевание проходило в легкой форме. Еще семь человек выздоровели чуть раньше.

24 марта в Подмосковье зафиксировали еще шесть новых заражений, таким образом сейчас в больницах региона находится 41 пациент с диагнозом «коронавирус». Чтобы остановить рост заболеваемости, в Мособлштабе советуют соблюдать несколько рекомендаций.

Во-первых, если вы вернулись из-за границы, первым делом сообщите об этом медикам. Во-вторых, не стоит посещать общественные места.

В регионе вводится запрет выходить из дома людям старше 65 лет. Об этом накануне заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ограничение также касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Домашний режим необходимо соблюдать с 26 марта по 14 апреля.