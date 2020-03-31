В Москве умерли еще пять человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

Возраст пациентов — от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких — прим. ред.). Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологические заболевания.

По последней информации в Москве коронавирус выявили у 1613 человек. Вылечиться удалось 70 из них. Летальных случаев до этого момента было 11, теперь - 16.

Всего в России заразились коронавирусом 2337 человек, вылечился 121 пациент, 27 человек умерло. Во многих субъектах страны, в том числе и в Москве и Московской области ввели режим самоизоляции.

Так, в Подмосковье сейчас можно выйти на улицу в магазин за продуктами, в аптеку, больницу, для выгула питомца или чтобы выбросить мусор. За порядком на улицах будут следить полицейские.

Чтобы избежать больших скоплений людей и сдержать распространение коронавируса в регионе закрыли кинотеатры и парки. Также временно нельзя приходить в букмекерские конторы.