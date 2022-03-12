Еще она казахстанская авиакомпания приостановила полеты в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air сообщила о приостановлении полетов в Россию из-за отсутствия страхового покрытия на территории страны. Информацию распространила пресс-служба перевозчика.

«Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России», — процитировал сообщение ТАСС.

Уже 12 марта авиакомпания отменила рейс в Новосибирск. Пассажирам предложили вернуть деньги за билеты в полном объеме по месту их приобретения.

Накануне о приостановлении полетов в Россию сообщила казахстанская авиакомпания Air Astana. Причиной также называлось прекращение страхового покрытия коммерческих полетов в РФ и из нее. Одновременно представители SCAT, также перевозчика из Казахстана, озвучили планы по увеличению количества рейсов и запуске новых маршрутов в Россию.