Еще одну школу в Екатеринбурге закрыли из-за коронавируса
В Екатеринбурге пришлось закрыть еще одну школу в связи с предписанием Роспотребнадзора. У одного из сотрудников заподозрили коронавирус, передает ИА Ura.ru.
По данным информагентства, в городском департаменте образования пояснили, что согласно предписанию в школе введены ограничительные мероприятия на две недели.
«Учебный год для учеников начался с применением дистанционных технологий», — добавили в департаменте.
Отмечается, что всех работников школы обследуют на наличие коронавирусной инфекции.