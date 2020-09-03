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    03 сентября 2020, 10:56

    Еще одну школу в Екатеринбурге закрыли из-за коронавируса

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге пришлось закрыть еще одну школу в связи с предписанием Роспотребнадзора. У одного из сотрудников заподозрили коронавирус, передает ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, в городском департаменте образования пояснили, что согласно предписанию в школе введены ограничительные мероприятия на две недели.

    «Учебный год для учеников начался с применением дистанционных технологий», — добавили в департаменте.

    Отмечается, что всех работников школы обследуют на наличие коронавирусной инфекции.

    Новости SMI.FM