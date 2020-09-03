Еще одну школу в Екатеринбурге закрыли из-за коронавируса

По данным информагентства, в городском департаменте образования пояснили, что согласно предписанию в школе введены ограничительные мероприятия на две недели.

«Учебный год для учеников начался с применением дистанционных технологий», — добавили в департаменте.

Отмечается, что всех работников школы обследуют на наличие коронавирусной инфекции.