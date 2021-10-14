Еще одну дорогу в Екатеринбурге перекрыли из-за горящего торфяника

В Екатеринбурге из-за сильного смога перекрыли движение транспорта по дороге, ведущей от плотины Зеленого бора в микрорайон Солнечный. Он расположен ближе всего к тлеющему торфянику.

В мэрии города заявили, что по этой трассе временно не будет ходить транспорт из-за того, что ее будут использовать для бесперебойной подачи воды пожарным, которые борются с возгоранием торфяника, сообщил E1.ru.

Подвоз воды также осуществляют поливомоечные машины районного ДЭУ. По данным издания, заместитель мэра города Игорь Сутягин прибыл в Солнечный, где провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня из-за смога в школе № 215 в этом микрорайоне отменили занятия в обычном формате и отправили учеников учиться домой. Как будут проходить занятия в другие дни, пока не известно. Об этом родителям сообщат классные руководители.

Ранее из-за смога было перекрыто движение на двух участках трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган.

Санитарные врачи Екатеринбурга призвали жителей пить больше воды, проводить влажную уборку дома и не выходить на улицу рано утром. В это время концентрация вредных веществ в воздухе из-за тлеющего торфяника особенно высокая.