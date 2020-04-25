Еще одна вспышка в регионе. Коронавирус подтвердился у 51 работника рудника на Алтае

«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении.

Инфекцию мог привезти вахтовик из Башкирии. До того, как отправиться на работу, он жил в общежитии и там мог заразиться от соседей.

21 апреля появилась информация, что коронавирус предварительно подтвердили у 37 работников предприятия. Тогда приняли решение дождаться еще одного теста. Рудник и весь район закрыли на карантин.

Как сообщила пресс-служба правительства Алтайского края, с 24 апреля въехать и выехать из района нельзя. Сотрудникам рудника запрещено покидать территорию предприятия в течение 14 дней. Всего в Алтайском крае — 215 заразившихся коронавирусом.

Ранее в Хакасии зафиксировали подобный очаг заражения. Сразу 34 пациента травматологического отделения больницы Абакана заболели COVID-19.