Еще один случай подмены «умершего ребенка» на куклу вспомнили в Дагестане

Жительница Избербаша Диана Алиханова пять лет назад придумала трюк с беременностью и куклой. Она наврала мужу, что ждет ребенка. Носила под одеждой подушки, а потом хотела похоронить вместо несуществующего младенца куклу.

«В начале сентября 2015 года „мать“ обратилась в следственные органы с заявлением, что ребенок умер по халатности врачей родильного отделения, а затем они подменили труп ребенка на куклу. В ходе проведения процессуальной проверки факты, изложенные в заявлении по поводу смерти ребенка, полностью были опровергнуты», — сообщала пресс-служба СУ СК России по региону пять лет назад.

Против нее завели уголовное дело, но Алиханова в зале суда признала свою вину и попросила рассмотреть ее преступление в особом порядке. Женщину не стали сажать за решетку. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В начале февраля этого года еще одна жительница Дагестана, Лаура Даудова, пыталась провернуть обман по точно такой же схеме, чтобы удержать мужа. Она придумала историю: якобы после появления на свет ее двое новорожденных детей скончались. На похоронах родственники нашли две куклы в саванах. Даудова призналась во вранье.