Общество 29 апреля 2023, 12:23 Еще один российский регион отменил парад в День Победы Губернатор Ведерников сообщил об отмене парада на 9 мая в Псковской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Псковской области приняли решение отказаться от проведения парада на День Победы 9 мая. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

По его словам, вопрос проведения парада обсуждали с силовыми структурами.

Реклама

«Пришли к однозначному выводу, что по ряду причин в нынешнем году провести полноценные массовые мероприятия невозможно. Участники оперативного совещания единогласно пришли к решению не проводить мероприятия в привычном формате», — написал он.

Ведерников уточнил, что традиционная акция «Бессмертный полк» все-таки состоится, но в онлайн-формате.

«Мы проведем только те мероприятия, участники которых окажутся гарантированно защищены от неприятностей», — добавил губернатор.

Ведерников также добавил, что в Псковской области отменили запуск праздничных фейерверков и салютов.

«В этом году фейерверков и салютов также не будет. Из-за соображений безопасности в том числе. Многие ребята приезжают сюда на реабилитацию, в госпиталь или плановые отпуска. Они воспринимают эти звуки совсем иначе, поэтому следует воздержаться от них в знак уважения», — заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что парад в честь Дня Победы отменили в Орловской, Курской и Белгородских областях, а также в Крыму и Севастополе.