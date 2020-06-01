Еще один рекорд: коронавирус поборола 101-летняя москвичка

Еще одна долгожительница смогла победить коронавирусную инфекцию. Женщина, которой 101 год, выписывается из московской больницы.

Речь идет ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, который в апреле 2020 года перепрофилировали в инфекционную больницу для людей с COVID-19. Информацию о выздоровлении пенсионерки РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе центра.

Там рассказали, что пожилая россиянка оказалась в больнице уже с подтвержденным коронавирусом. Сейчас ее жизни больше ничего не угрожает. Она хорошо себя чувствует и готовится к выписке. Дома ее встретят родные.

В середине мая стало известно, что от COVID-19 вылечилась 100-летняя россиянка. Речь шла о жительнице Москвы Пелагее Михайловне Поярковой.

Она выписалась из больницы 13 мая в свой столетний юбилей. Это был первый случай в России, когда коронавирус смогла побороть долгожительница. Известно, что она заразилась от своей соседки по палате в больнице, где проходила плановое лечение.