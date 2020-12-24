Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным днем. Свердловской области 31 декабря объявлен выходным днем. Соответствующий распоряжение уже подписано.

В нем говорится о том, что рабочий день переносится на последнюю субботу этого года — 26 декабря. Об этом написало издание «Вечерние Ведомости».

Сделать 31-е выходным днем рекомендовано государственным органам, органам местного самоуправления, подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям, а также унитарным предприятиям.

Соответственно работать 26-го числа в обязательном порядке должны люди, состоящие на государственной службе. Частные компании сами могут выбирать, когда им работать, а когда отдыхать в предпраздничные и праздничные дни.

В прошедшую среду президент Владимир Путин рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря выходным. Работать в последний день года не будут на Алтае, в Крыму, Санкт-Петербурге, на Камчатке и в других регионах. У работающих будет сокращенный день. Россия будет отдыхать с 1 по 10 января.