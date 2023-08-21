Общество 21 августа 2023, 19:56 Еще один протокол за дискредитацию ВС России составили на популярного блогера Шпака Тверской суд Москвы зарегистрировал еще один протокол на блогера Шпака Соцсети

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Тверской районный суд Москвы зарегистрировал очередной протокол в отношении популярного блогера Александра Шпака. Поводом для составления документа стала дискредитация российской армии, сообщил РЕН ТВ.

Всего в отношении Шпака зарегистрировали пять протоколов за негативные высказывания в адрес Вооруженных сил России. Блогер оскорблял военных, высмеивал раненых и пленных бойцов. Сам бодибилдер не скрывает, что поддерживает Украину.

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В начале августа 2022 года в СМИ появилась информация о том, что рэпера Андрея Меньшикова (Лигалайза) проверят на дискредитацию российской армии. Правоохранители заинтересовались артистом после его интервью блогеру Юрию Дудю*.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил признать Лигалайза иностранным агентом.

В феврале Тверской суд Москвы выписал штраф за дискредитацию ВС РФ бывшему футболисту Евгению Савину. Сумма наказания составила 50 тысяч рублей.

*Юрий Дудь признан в России иностранным агентом.