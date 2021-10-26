Еще один пострадавший обратился в больницу после взрыва в Набережных Челнах

Еще один пострадавший после взрыва в доме в Набережных Челнах обратился к врачам. Его обследовали, а после отпустили лечиться домой. Об этом Минздрав Татарстана сообщил РИА «Новости».

«По состоянию на 07:00 вторника… женщина 1973 года рождения обратилась в отделение больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов, откуда после проведения лечебно-диагностических мероприятий была отпущена на амбулаторное лечение», — заявили в министерстве.

Газ взорвался вечером 25 октября в одном из пятиэтажных домов в Набережных Челнах, разрушились шесть квартир. Его жители оказались под обломками, спасателям удалось достать четырех человек, которых передали врачам.

Девушку медикам спасти не удалось — она скончалась в больнице от тяжелых травм. Состояние еще двух госпитализированных, молодого человека и мужчины, оценивается как тяжелое. Четвертого пострадавшего, ребенка 2010 года рождения, врачи отправили в детский медцентр, его состояние стабильно.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Известно, что квартира, в которой взорвалось горючее, была отключена от газа с 2010 года.