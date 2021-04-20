Еще один обвиняемый в лжесвидетельстве по делу Ефремова не признал вину

Обвиняемый в даче ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова Андрей Гаев отказался признавать вину. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Следствие полагает, что Гаев дал заведомо ложные показания из личной заинтересованности. О материальном вознаграждении за лжесвидетельство представитель гособвинения не упоминал.

«Я не признаю свою вину, более подробно выскажусь позже», — сказал Гаев в зале суда.

Накануне прошло заседание с участием второго обвиняемого в даче ложных показаний Левана Бадасяна. Он тоже не признал вину. Когда рассматривалось дело актера, мужчина заявил, что за два часа до аварии видел, как за руль иномарки сел неизвестный человек.

Другой свидетель тоже отказался признавать свою — Александр Кобец. Его обвинили в даче ложных показаний после того, как в ходе летнего заседания он заявил, что после аварии на Садовом кольце видел в автомобиле Ефремова двух человек. Три свидетеля были допрошены по ходатайству Эльмана Пашаева, который сейчас лишен адвокатского статуса.

После вынесения приговора Михаилу Ефремову суд решил, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными.