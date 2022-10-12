Еще один мобилизованный умер в учебном центре Свердловской области | 360°

Общество 12 октября 2022, 11:05 Поделиться Telegram

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Viber Еще один мобилизованный умер в учебном центре Свердловской области Депутат Иванов сообщил о смерти мобилизованного в учебном центре Свердловской области РИА Новости

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Мужчина, которого мобилизовали, скончался в учебном центре в Свердловской области после ухудшения самочувствия. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов, который курирует вопрос с мобилизованными на Урале. Такой случай произошел уже во второй раз в регионе.

«Мужчина пожаловался в медпункт на ухудшение здоровья. У него остановилось сердце, четырежды врачи возвращали его к жизни, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сказал Иванов ТАСС.

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Парламентарий добавил, что органы военного следствия и военной прокуратуры разбираются в обстоятельствах случившегося.

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Ранее в учебном центре Свердловской области уже скончались три человека от разных причин. Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова сообщила, что у одного человека выявили эпилепсию. Причины смерти других сейчас выясняют.

Несколько дней назад также стало известно о смерти мобилизованного в военном училище Новосибирска.

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