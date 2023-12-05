Общество 05 декабря 2023, 18:53 Еще один многофункциональный центр построят в Зеленограде Гаман: новый многофункциональный центр построят в Зеленограде в течение 5,5 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэрия Москвы заключила с победителем открытого аукциона договор аренды земельного участка для строительства многофункционального центра в Зеленограде. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в течение пяти с половиной лет победитель сможет построить многофункциональный центр площадью свыше 5,6 тысячи квадратных метров. Там он сможет расположить различные заведения: магазины, офисы и кафе.

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Участок находится по адресу Новокрюковская улица, земельный участок 2/5. Рядом расположен большой микрорайон.

В течение двух лет после подписания договора инвестор обязан получить право на строительство, а еще через 19 месяцев — закончить работы нулевого цикла. После завершения обязательств арендатор сможет получить здание в собственность.

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