Общество 21 ноября 2023, 16:06 Еще один дом по программе реновации введут к эксплуатацию в Нагатинском Затоне Собянин: свыше 13 тысяч жителей Нагатинского Затона получат жилье по реновации Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Жители восьми старых пятиэтажек в районе Нагатинский Затон переселились в новые дома или готовятся к заеду. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Этот район стал одним из первых, куда пришла программа реновации. В программу в Нагатинском Затоне включены 54 жилых дома, в которых живут 13,1 тысячи человек», — подчеркнул столичный градоначальник.

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Новостройку на Судостроительной улице уже ввели в эксплуатацию: в начале зимы туда начнут въезжать первые постояльцы. В доме предусмотрели 110 квартир с улучшенным ремонтом, а четыре из них оборудованы для удобства маломобильных жильцов.

На первом этаже выделили места для офисов и малых предпринимателей в сфере услуг. Кроме того, для комфорта жильцов построили подземный паркинг, а на территории у дома обустроили детскую и спортивную зоны.

Ранее стало известно, что Собянин осмотрел строящийся пешеходный мост через Нагатинский затон в Москве.