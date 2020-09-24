Еще один адвокат попросил не лишать Ефремова свободы
«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — сообщили в пресс-службе суда.
Как отметил ТАСС, новый адвокат Ефремова считается один из лучших российских защитников по делам о ДТП.
Ранее двое других юристов актера, Роман Филиппов и Владимир Васильев, подали аналогичные жалобы.
Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все произошло вечером 8 июня 2020 года, когда артист за рулем своего Jeep Grand Cherokee влетел в фургон курьера по доставке еды Сергея Захарова. Мужчина от полученных травм умер в больнице.
Ефремова задержали и отправили под домашний арест. Судебный процесс над ним начался в августе и запомнился эксцентричными высказываниями адвоката Эльмана Пашаева и самого подсудимого. Артист сначала заявлял, что не помнит момента аварии и поэтому не признает вину. Однако в конце концов он поменял свое мнение.
Ефремову дали восемь лет колонии общего режима. Пока он находится в московском СИЗО-5.