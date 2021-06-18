«Еще ничего не начинается». В Федерации рестораторов России объяснили ситуацию с COVID-free зонами

В Москве с 19 июня начинается эксперимент по COVID-free зонами. Предложили его сами рестораторы, чтобы иметь возможность работать даже при сложной ситуации с коронавирусом в городе. Сейчас идет только подготовка к проекту, осуществить его станет возможным после вакцинации всего персонала.

«Завтра ничего не начинается. Этот процесс только обсуждают. Для того чтобы это заработало, нужно, чтобы все сотрудники имели антитела, независимо, с помощью вакцины он их получил или переболев COVID-19. Пока вопрос стоит только об эксперименте», — рассказал «360» президент Федерации рестораторов и отельеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС Игорь Бухаров.

К решению организовать свободные от COVID-19 зоны рестораторы пришли, опираясь на опыт других стран, например Израиля.

«Наверное, есть часть людей, которые будут готовы прийти в ресторан, куда можно зайти без масок и без перчаток, без соблюдения дистанции, и у него не будет ограничения по времени. Может быть, люди скажут: да хорошо, согласны», — добавил Игорь Бухаров.

Ресторатор Роман Рожниковский подтвердил, что инициативу с COVID-free зонами предложили они.

«Мы действительно просили. Необходимо, чтобы сотрудники в этот момент могли работать без масок и перчаток, люди могли беспрепятственно проходить, но только при условии, что они все вакцинируются», — сказал он «360».

Он отметил, что проект в полной мере могут запустить к 1 июля, когда сотрудники кафе и ресторанов будут вакцинированы. Также к началу следующего месяца может быть разработана система контроля.

«И тогда можно будет в рамках эксперимента начать подобную работу, а инициатива такая есть», — сказал Роман Рожниковский.

Ресторатор уверен, что провокации по поводу запуска проекта неизбежны.

«Огромное количество людей воспринимает все это агрессивно, наверняка будут претензии, будут желающие прорваться в свободную зону, которые лишены права на это, поэтому эта идея находится в режиме пилота», — добавил он.