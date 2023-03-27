Эксклюзив 27 марта 2023, 15:50 «Еще лечиться и лечиться». Отец основателя «СберМаркета» рассказал о состоянии сына после приема иммуностимулятора Отец попавшего в больницу основателя «СберМаркета» Жулина предрек сыну долгое лечение РИА «Новости»

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Основателю маркетплейса «СберМаркет» Дмитрию Жулину, который попал в больницу после приема иммуностимулятора, предстоит долгое лечение, чтобы полностью восстановиться. Об этом рассказал в беседе с «360» его отец.

«Я точно не могу сказать, но, на мой взгляд, ему еще лечиться и лечиться, чтобы восстановиться до конца», — отметил мужчина.

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По его словам, у сына и тромбы, и легкие затронуты, состояние ужасное.

«Ему теперь лечиться неизвестно сколько, пока он восстановится. Это Бог спас его. А то бы была не одна трагедия, а две», — отметил отец Жулина.

Он признался, что очень тяжело переживает смерть подруги сына Анны.

«Я же переживаю и за нее, и за него. Очень тяжело», — сказал отец основателя маркетплейса.

Он рассказал, что пара приезжала на выходных. Анна лечила не только Дмитрия, но и его отца.

«Она и мне предлагала какие-то препараты, чтобы желудок лучше работал. Она училась на медицинском. <…> У меня язва желудка. Она мне привезла флакон и сказала, мол, <…> пейте, будет лучше заживляться», — пояснил мужчина.

Он уточнил, что Анна училась не только в институте, но и на каких-то медицинских курсах, всегда советовала новые препараты.

«Я не очень хороший пациент. Могу начать, а потом тут же резко бросить. <…> Когда гражданская моя жена заболела, она тоже советовала лекарства, какие надо пить, чтобы поправляться», — сказал отец Жулина.

Он отметил, что девушка всегда старалась что-то посоветовать, сама иногда привозила какие-то препараты, один из них до сих пор стоит в холодильнике.

По словам мужчины, сын очень тяжело переживает случившееся. Сам он узнал о госпитализации Дмитрия от другого сына.