27 марта 2023, 15:50
«Еще лечиться и лечиться». Отец основателя «СберМаркета» рассказал о состоянии сына после приема иммуностимулятора
Отец попавшего в больницу основателя «СберМаркета» Жулина предрек сыну долгое лечение
Основателю маркетплейса «СберМаркет» Дмитрию Жулину, который попал в больницу после приема иммуностимулятора, предстоит долгое лечение, чтобы полностью восстановиться. Об этом рассказал в беседе с «360» его отец.
«Я точно не могу сказать, но, на мой взгляд, ему еще лечиться и лечиться, чтобы восстановиться до конца», — отметил мужчина.
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По его словам, у сына и тромбы, и легкие затронуты, состояние ужасное.
«Ему теперь лечиться неизвестно сколько, пока он восстановится. Это Бог спас его. А то бы была не одна трагедия, а две», — отметил отец Жулина.
Он признался, что очень тяжело переживает смерть подруги сына Анны.
«Я же переживаю и за нее, и за него. Очень тяжело», — сказал отец основателя маркетплейса.
Он рассказал, что пара приезжала на выходных. Анна лечила не только Дмитрия, но и его отца.
«Она и мне предлагала какие-то препараты, чтобы желудок лучше работал. Она училась на медицинском. <…> У меня язва желудка. Она мне привезла флакон и сказала, мол, <…> пейте, будет лучше заживляться», — пояснил мужчина.
Он уточнил, что Анна училась не только в институте, но и на каких-то медицинских курсах, всегда советовала новые препараты.
«Я не очень хороший пациент. Могу начать, а потом тут же резко бросить. <…> Когда гражданская моя жена заболела, она тоже советовала лекарства, какие надо пить, чтобы поправляться», — сказал отец Жулина.
Он отметил, что девушка всегда старалась что-то посоветовать, сама иногда привозила какие-то препараты, один из них до сих пор стоит в холодильнике.
По словам мужчины, сын очень тяжело переживает случившееся. Сам он узнал о госпитализации Дмитрия от другого сына.
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