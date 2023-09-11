Общество 11 сентября 2023, 17:51 «Еще хлебнут от него горя». Захарова назвала Зеленского COVID-23 для Запада Захарова: угрозы Зеленского в адрес Европы доказывают суть киевского режима РИА «Новости»

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Заявление президента Украины, угрожающего последствиями сворачивания западной помощи стране, доказывает нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию, заявила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат также сравнила Владимира Зеленского со смертельно опасным вирусом, назвав его COVID-23 для Запада.

Предостережения Зеленского ранее опубликовал The Economist. Президент Украины указал, что, если поддержка страны уменьшится, это только продлит конфликт и увеличит риски для Запада.

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По его словам, если Украину бросят, совершенно нельзя предсказать, как на это отреагируют миллионы беженцев в странах Европы.

Захарову возмутили эти слова. Она поразилась тому, что Зеленский считает, что украинцев, уехавших в Европу, якобы загонят в угол тем, что Евросоюз перестанет спонсировать ВСУ и продолжение конфликта. И поэтому, судя по логике, они имеют право «кошмарить Европу», указала она.

В этой связи дипломат напомнила о миллионах граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как экс-президент этой страны Петр Порошенко натравил на них вооруженные формирования и тяжелую артиллерию.

«Зеленский для Запада — это COVID-23. Они еще хлебнут от него горя», — предупредила представитель МИД.