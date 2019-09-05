Еще больше натуральных продуктов. Почти 20 новых фермерских хозяйств появятся в Подмосковье

В Московской области появится 18 новых фермерских хозяйств благодаря программе «Агростартап». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«В Подмосковье, благодаря программе „Агростартап“, появится порядка двадцати новых фермерских хозяйств. По итогам рассмотрения комиссией заявок принято решение поддержать 18 проектов. Общая сумма предоставленных грантов составляет 63 миллиона рублей», — рассказал Андрей Разин.

Грант «Агростартап» — новая в этом году форма государственной поддержки агро-промышленного комплекса.

«Грант стал самым востребованным среди действующих и потенциальных фермеров Подмосковья. На конкурс было подано 48 заявок. Почти все проекты, которые победили, направлены на создание фермерского хозяйства с нуля», — добавил Андрей Разин.

По словам министра, большинство грантополучателей хотят заниматься мясным скотоводством.

Источник фото: Минсельхоз МО

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«В направлении молочного животноводства хочет реализоваться шестеро фермеров. Немало агростартаперов проявили интерес и к молочному козоводству. Благодаря реализации нацпроекта в Подмосковье также появятся переработка пчелиных продуктов — грант получат пятеро пчеловодов», — подчеркнул Андрей Разин.

Он отметил, что новые фермерские хозяйства позволят создать более 100 новых рабочих мест на селе.