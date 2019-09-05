Еще больше натуральных продуктов. Почти 20 новых фермерских хозяйств появятся в Подмосковье
«В Подмосковье, благодаря программе „Агростартап“, появится порядка двадцати новых фермерских хозяйств. По итогам рассмотрения комиссией заявок принято решение поддержать 18 проектов. Общая сумма предоставленных грантов составляет 63 миллиона рублей», — рассказал Андрей Разин.
Грант «Агростартап» — новая в этом году форма государственной поддержки агро-промышленного комплекса.
«Грант стал самым востребованным среди действующих и потенциальных фермеров Подмосковья. На конкурс было подано 48 заявок. Почти все проекты, которые победили, направлены на создание фермерского хозяйства с нуля», — добавил Андрей Разин.
По словам министра, большинство грантополучателей хотят заниматься мясным скотоводством.
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«В направлении молочного животноводства хочет реализоваться шестеро фермеров. Немало агростартаперов проявили интерес и к молочному козоводству. Благодаря реализации нацпроекта в Подмосковье также появятся переработка пчелиных продуктов — грант получат пятеро пчеловодов», — подчеркнул Андрей Разин.
Он отметил, что новые фермерские хозяйства позволят создать более 100 новых рабочих мест на селе.