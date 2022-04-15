Еще больше контента. «Мегафон» и START объединят два онлайн-кинотеатра

Компания «Мегафон» и основатели видеосервиса START объединят два онлайн-кинотеатра. После слияния на START в рамках единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, значительно увеличится предложение зарубежных фильмов и сериалов, а также будет запущено интернет-вещание широкого пакета телеканалов.

Переход на новый формат планируется с мая. При этом «МегаФон ТВ» будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а его текущим предложат выгодные условия для перехода на START.

До 2022 года «МегаФон» развивал для своих абонентов два видеосервиса. START обеспечивал лучшее предложение премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства, а «МегаФон ТВ» играл роль видео-маркетплейса с широким ассортиментом: от телеканалов до новинок кино и сериалов.

«Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», — рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

Согласно исследованию Telecom Daily, по итогам 2021 года START стал лидером в производстве оригинального контента. Видеосервис предложит пользователям в этом году более 24 премьер собственного производства: новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и многие другие.

Помимо этого, зрителям будут доступны популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, широкий каталог детского контента и более 100 ТВ-каналов.

Генеральный директор START Дмитрий Гудумак отметил, что объединение двух сервисов — и с точки зрения контента, и с точки зрения команд — а также фокусирование усилий «МегаФона» на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволят START серьезно увеличить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке.

Для новых и текущих абонентов «МегаФона» разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса, подчеркнул он.