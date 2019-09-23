Еще 9 полицейских наказали за насилие над несовершеннолетней спортсменкой в Анапе

«На сегодняшний день уже принят ряд кадровых решений в отношении 11 полицейских. Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители», — отметили в пресс-службе.

Спортсменка-подросток обвинила анапских полицейских в изнасиловании. Что им за это будет Подробнее

Двое из 11 наказанных полицейских — подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней спортсменки. Они были уволены из правоохранительных органов вскоре после произошедшего.

Начальник ОМВД России по городу Анапе и его заместитель по охране общественного порядка сняты с занимаемых ими должностей. Другой заместитель получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Если в отношении него выявят еще какие-либо нарушения, он будет сразу же уволен. Кроме того, двое сотрудников из руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю получили строгие выговоры.

В конце августа 17-летняя спортсменка из юношеской сборной России по пляжному волейболу заявила, что ее изнасиловали двое сотрудников полиции. Против них возбудили уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней». В рамках расследования ГУ МВД России по Краснодарскому краю начало внутреннюю проверку.