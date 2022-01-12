Еще 86 россиян вернулись из Казахстана на самолете ВКС

Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил в Москву из Алма-Аты 86 граждан РФ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 86 российских граждан из Алма-Аты», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что прибывшие россияне ездили в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки или находились в командировке. В результате обострения граждане оставались в отелях или у родственников. Они обратились к командованию российским контингентом миротворцев ОДКБ с просьбой доставить их на территорию России.

Ранее самолетам ВКС РФ уже были вывезены из Казахстана в Россию 2009 российских и иностранных граждан.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года на фоне роста цен на сжиженный природный газ. Жители Жанаозен и Актау протестовали против двукратного увеличения стоимости топлива. Позже протесты распространились на другие города страны. С 4 января в Алма-Ате и некоторых других городах начались стычки демонстрантов с полицией. Протестующие выдвинули политические требования.

В ответ в республике ввели режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, а затем обратился в ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческую миссию. Его просьба была удовлетворена.

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.