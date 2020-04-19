Еще 84 пациента побороли коронавирус в Москве

Московские врачи смогли вылечить от COVID-19 еще 84 пациента. Теперь выздоровевших насчитывается 1763 человека.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 84 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763», — приводит оперштаб слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Всего в России 132 328 человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, заявил ранее Роспотребнадзор. Медики уже обследовали на инфекцию более пяти миллионов граждан.

Коронавирус подтвердили у 36 793 человек. Вылечились от COVID-19, по последним данным, 3057 пациентов. Летальным исходом закончились 313 случаев заражения.

Во многих российских регионах власти призывают жителей оставаться дома. Чтобы побороть распространение вируса, введен режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, чтобы вынести мусор или погулять с питомцем на расстоянии не более 100 метров от дома. В Москве, Подмосковье и некоторых других областях действует пропускной режим для поездок на автомобилях и общественном транспорте.