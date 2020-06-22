От COVID-19 в России умерло менее 100 человек за сутки впервые с конца мая

Число выявленных больных коронавирусной инфекцией в России превысило 590 тысяч. За сутки в стране подтвердили 7600 новых случаев в 83 регионах. Из них у 32,5% болезнь протекала бессимптомно.

За все время в стране выявили 592 280 больных COVID-19. Выписали 344 416 (за сутки +4705). Спасти не удалось от болезни 8206: еще 95 человек скончались за прошедший день. Это самый низкий показатель с 25 мая, когда врачи потеряли 92 пациентов.

В Москве у врачей стало на 1068 коронавирусных пациентов больше, в Подмосковье — на 506. Третье место среди регионов по подтвержденным за последние 24 часа случаям занимает Ханты-Мансийский автономный округ, где выявили 295 инфицированных.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России провели более 17,2 миллиона тестов на коронавирус. Медики продолжают следить за 312 тысячами жителей страны, у которых есть подозрение на инфекцию. За сутки медики провели 291 тысячу исследований на SARS-CoV-2.

В Подмосковье провели 905 160 лабораторных тестов. Такие данные на 22 июня озвучил региональный Роспотребнадзор. Исследования проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», а также в частных и государственных лабораториях.

В Японии создали тест, который поможет выяснить наличие коронавируса в организме всего за полчаса. Для этого не потребуется ни помощь профессионального врача, ни сложное оборудование.

В ВОЗ назвали рекордным число подтвержденных случаев COVID-19 накануне. На 21 июня во всем мире выявили 183 020 зараженных. Общее число заболевших достигло 8,7 миллиона человек. По данным Университета Хопкинса, инфицированных 8,9 миллиона.