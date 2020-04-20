Еще 75 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 75 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1838», — заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

Накануне стало известно, что за сутки в Москве умерли 28 пациентов с коронавирусной пневмонией. Это люди от 44 до 98 лет. У большинства из них, помимо COVID-19, подтвердили сопутствующие заболевания. Трое страдали сахарным диабетом, у двоих был хронический бронхит.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Первым заболевшим стал житель Уханя. Позже вирус распространился по всему миру. Сейчас количество зарегистрированных больных COVID-19 в мире составляет более 2,4 миллиона человек.

По данным на 19 апреля, в Москве — 24 324 случая COVID-19, в Подмосковье — 4663. Для выявления новой коронавирусной инфекции в России сделали более двух миллионов тестов.