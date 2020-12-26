Еще 73 пациента с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в столице достигло 10 913. Накануне сообщалось о 77 скончавшихся.

За последние сутки в России выявили 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Таким образом общее число случаев за все время пандемии достигло 3 021 964. По мнению вирусологов, эпидемия пойдет на спад, когда большая часть населения страны приобретет иммунитет. Это случится в результате болезни и вакцинации.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 80 миллионов человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в США. Умерли больше 1,7 миллиона пациентов. Победить COVID-19 смогли свыше 45 миллионов граждан. Больше всего инфицированных выявлено в США. Второе место по числу заражений заняла Индия. За ней идет Бразилия.