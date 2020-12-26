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    26 декабря 2020, 23:07

    Еще 73 пациента с коронавирусом умерли в Москве за сутки

    Валерия Шафирко

    За последние сутки в Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

    Таким образом, общее число умерших от коронавируса в столице достигло 10 913. Накануне сообщалось о 77 скончавшихся.

    За последние сутки в России выявили 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Таким образом общее число случаев за все время пандемии достигло 3 021 964. По мнению вирусологов, эпидемия пойдет на спад, когда большая часть населения страны приобретет иммунитет. Это случится в результате болезни и вакцинации.

    В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 80 миллионов человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в США. Умерли больше 1,7 миллиона пациентов. Победить COVID-19 смогли свыше 45 миллионов граждан. Больше всего инфицированных выявлено в США. Второе место по числу заражений заняла Индия. За ней идет Бразилия.