Еще 69 пациентов скончались от коронавируса в Москве

За прошедшие сутки в Москве скончались 69 пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус. Об этом сообщил Оперативный штаб Москвы по противодействию пандемии.

«В Москве скончались 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении столичного оперштаба.

Таким образом за все время пандемии в Москве скончалось 2477 пациентов с COVID-19.

Режим самоизоляции продлили в столице до 14 июня. При этом откроются автосалоны, непродовольственные магазины, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и компании, оказывающие другие бытовые услуги. Все сотрудники и посетители будут обязаны носить маски и перчатки. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.