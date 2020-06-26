В России выявили впервые за долгое время менее семи тысяч больных COVID-19. Вице-премьер Голикова озвучила данные в 6800 случаев за сутки, передает «Интерфакс».

UPD: Оперштаб Москвы обновил данные на 26 июня по числу новых выявленных больных COVID-19 в России. Слова Голиковой он подтвердил. Еще 6800 человек подцепили коронавирусную инфекцию в 85 регионах страны. Симптомов не было у 28,5%. Всего заболевших в России оказалось 620 794. Вылечиться за все время удалось 384 152, скончался 8781. За последние сутки болезнь унесла 176 жизней, зато выписались 8988.

«Я отмечаю, что уже сегодня количество выявленных новых случаев снизится ниже семи тысяч и составит 6800», — объявила Татьяна Голикова. Такие данные она привела во время итоговой коллегии Минздрава в пятницу.

Вице-премьер надеется, что тенденция к снижению продолжится в следующие недели.

По данным Оперштаба Москвы, последний раз, когда было такое число заболевших, — это конец апреля. Тогда, 29 числа, выявили 5841 заболевшего коронавирусной инфекцией за сутки. После этого шел рост.

Больше всего новых больных по-прежнему в Москве (813) и области (390). За ними идут такие субъекты, как ХМАО (295), Санкт-Петербург (223), Нижегородская (210) и Воронежская (193) области.

В Подмосковье тем временем вылечившихся от COVID-19 стало на 1489 больше. И таким образом, общее число справившихся с болезнью достигло 30 491.

Как заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, иммунитет к коронавирусной инфекции выявили примерно у 20% жителей Москвы. Речь идет о 90 тысячах человек, принявших участие в тестировании. Третий этап исследования проводили с 5 по 18 июня, написал RT.