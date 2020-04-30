Еще 566 человек с коронавирусом вылечились в Москве и Подмосковье

Подмосковные медики вылечили еще 41 человека, инфицированного 2019-nCoV. В Москве число одержавших победу над COVID-19 возросло на 525 человек.

«Еще 41 человек в Подмосковье выздоровел после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили уже 430 человек», — сообщил Мособлштаб по борьбе с пандемией.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в Москве каждый день выздоравливает все больше и больше людей. За минувшие сутки из больниц отпустили 525 человек, которые подхватили новый вирус. Теперь они здоровы. Общее количество вылечившихся в Москве составляет 5135 жителей.

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что пик заражения коронавирусом в РФ наступит в середине мая. После этого пандемия пойдет на спад. Впереди майские праздники, после которых может начаться новая вспышка инфекции из-за поездок на шашлыки. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян проявить сознательность и отказаться от пикников в этом году.

По последним данным, число зараженных в РФ перевалило за 100 тысяч. За минувшие сутки зафиксировали 7099 новых случаев. Всего в России 106 498 инфицированных. 1073 из них умерли от COVID-19.