Еще 5395 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За сутки в России подтвердили 5395 случаев коронавируса в 84 регионах. Из них у 30,0% нет клинических симптомов болезни. С начала эпидемии выявили 823 515 инфицированных. Активных случаев в настоящий момент чуть более 200 тысяч.

Врачи выписали из больниц еще 8888 пациентов, которым удалось полностью избавиться от инфекции. Всего выздоровевших — 612 217. Скончались 13 504 россиян (+150 за последние 24 часа).

В Москве подтвердили 674 случая коронавирусной инфекции. На втором месте среди регионов по выявленным инфицированным Свердловская область — 209 заразившихся. Ханты-Мансийский автономный округ замыкает тройку лидеров со 187 COVID-положительными за сутки. В Санкт-Петербурге их стало на 168 больше, в Мурманской области — на 164.

На 28 июля, уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты провели более 27,3 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки их сделали 185 тысяч. Медики оставили под наблюдением 261 722 человек, у которых коронавирус пока не подтвержден.

Во Вьетнаме из-за нового типа коронавируса произошла вспышка болезни. Мутировавший вирус нашли в Китае, США и Европе. В России полагают, что какие-либо выводы об инфекции — в том числе о ее опасности и агрессивности — делать пока рано.

Врачам также пока неизвестно, приводит ли инфекция к мужскому бесплодию и можно ли подхватить COVID-19 при сексуальном контакте. Но определенное влияние на интимную жизнь переболевших коронавирус все же оказывает.