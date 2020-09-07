Еще 5185 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России четвертые сутки подряд выявляют более пяти тысяч случаев COVID-19. На 7 сентября инфекцию подтвердили у 5185 жителей страны в 00 регионах. С начала эпидемии заболели уже 1 030 690 россиян.

Врачи выписали еще 2328 пациентов, которым удалось полностью победить коронавирус. Всего выздоровевших 843 277. Скончался за последние 24 часа 51 больной с COVID-19. Всего умерших — 17 871.

К понедельнику специалисты провели более 38,7 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки сделано 270 тысяч анализов. Под наблюдением медиков остаются 210 523 человека из-за подозрения на COVID-19.

В Московской области провели 1970 320 тестов на коронавирус. Пробы брали у людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

Исследования на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые люди могут пройти обследование в частных клиниках.

С начала августа в Турции у восьми российских туристов, которые отправились в страну на отдых, выявили коронавирус.

В Москве могут снова ввести жесткие ограничения, только если ситуация с COVID-19 достигнет критической отметки. Сообщения о карантине столичные власти назвали слухами.