Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 500 за сутки

Еще 500 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в России за сутки. Общее число зараженных уже 2337 человек.

«За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах, зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах. <…> Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2337 случаев коронавируса в 73 регионах», — сообщает оперштаб.

Первые случаи заболевания COVID-19 зафиксировали Магаданской и Астраханской областях. Пациенты за последние две недели вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи инфицирования. Всех, с кем контактировали зараженные, в ближайшее время ждут обследования. Жители находятся в специальных боксах под постоянным наблюдением.

Всего за время пандемии врачи вылечили 121 пациента. Не смогли справиться с коронавирусом 17 человек.

По состоянию на 30 марта в России было 1836 инфицированных. Днем ранее этот показатель находился на отметке в 1534 человека. В мире заболевших COVID-19 насчитывается более 788 тысяч. Летальных исходов — более 37,8 тысячи.