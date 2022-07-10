«Еще 48 часов продержаться». Синоптик рассказал, когда в Москве начнет спадать жара

Жара в Москве и Подмосковье начнет спадать уже на следующей неделе. Со вторника произойдет поворот в сторону умеренности и климатической нормы, сообщил «360» синоптик Александр Шувалов.

«Жара начнет снижаться во вторник, нам осталось две ночи подождать и два дня пережить. Словом, через 48 часов», — сказал специалист.

Он обратил внимание, что жаркая погода будет сопровождаться грозами и ливнями. Их можно ожидать и во второй половине 10 июля, и вечером 11 июля, а также в первой половине дня во вторник, 12 июля.

«При грозах [будет] шквалистый ветер. Это последний натиск жаркой погоды с интенсивными ливнями. Переживем эти 48 часов, а потом уже со вторника и до конца недели температура составит +21…+26 градусов и кратковременные дожди уже не той интенсивности, не того запала, который был в конце уходящей недели», — добавил Шувалов.

При этом эксперт предупредил, что жара еще может вернуться, поэтому говорить о том, что погода начала меняться окончательно, рано.

«Мы еще макушку лета не прошли, так что вероятность того, что мы окунемся в две или три волны жары, есть, и она достаточна велика. Но наступающая неделя со вторника принесет нам умеренность и возращение к норме», — заключил собеседник «360».