Еще 4785 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Выздоровели еще 6090 заболевших. За последние 24 часа скончались 110 наших соотечественников. Всего умерших теперь 16 099.
В Москве коронавирус выявили у 688 жителей города. В Санкт-Петербурге новых заболевших 160, в Московской области — 157. В топ-5 регионов по подтвержденным случаям СОVID-19 за сутки вошли Свердловская область, где зафиксировали 139 коронавирусных больных, и Нижегородская область (+132 заболевших).
Количество проведенных лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2 растет. Тестов сделано уже свыше 33,5 миллиона, уточнили в Роспотребнадзоре. За сутки — 291 тысяча.
Врачи наблюдают за состоянием 224 167 пациентов. Они находятся под присмотром медиков из-за подозрения на COVID-19.
В Московской области сделали 1 692 324 анализа на коронавирус. Пробы в том числе брали у вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.
Исследования на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые при желании могут пройти обследование в частных клиниках.
Первую вакцину от коронавируса создали в Институте имени Гамалеи за несколько месяцев. Препарат уже зарегистрировали. В его массовых испытаниях сейчас участвуют уже 40 тысяч человек. К тестам захотела присоединиться Мексика.
Вакцинировать россиян планируют начать осенью. Прививка противопоказана, если человек болен или недавно пил алкоголь.