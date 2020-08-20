Еще 4785 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за сутки стало на 4785 коронавирусных больных больше. Инфекцию подтвердили у жителей 83 регионов. Из них у 23,3% нет клинических симптомов. С начала эпидемии COVID-19 подхватили 942 106 жителей страны.

Выздоровели еще 6090 заболевших. За последние 24 часа скончались 110 наших соотечественников. Всего умерших теперь 16 099.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве коронавирус выявили у 688 жителей города. В Санкт-Петербурге новых заболевших 160, в Московской области — 157. В топ-5 регионов по подтвержденным случаям СОVID-19 за сутки вошли Свердловская область, где зафиксировали 139 коронавирусных больных, и Нижегородская область (+132 заболевших).

Количество проведенных лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2 растет. Тестов сделано уже свыше 33,5 миллиона, уточнили в Роспотребнадзоре. За сутки — 291 тысяча.

Врачи наблюдают за состоянием 224 167 пациентов. Они находятся под присмотром медиков из-за подозрения на COVID-19.

В Московской области сделали 1 692 324 анализа на коронавирус. Пробы в том числе брали у вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Исследования на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые при желании могут пройти обследование в частных клиниках.

Первую вакцину от коронавируса создали в Институте имени Гамалеи за несколько месяцев. Препарат уже зарегистрировали. В его массовых испытаниях сейчас участвуют уже 40 тысяч человек. К тестам захотела присоединиться Мексика.

Вакцинировать россиян планируют начать осенью. Прививка противопоказана, если человек болен или недавно пил алкоголь.