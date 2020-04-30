Еще 47 зараженных коронавирусом умерли в Москве

В столице за сутки скончались 47 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус нового типа. Об этом сообщили в Оперативном штабе по противодействию пандемии.

Накануне от COVID-19 в Москве скончались 67 человек. Сейчас общее количество погибших в Москве достигло 611.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила дала вспышке COVID-19 статус пандемии. Общее инфицированных по всему превысило три миллиона человек, около 205 тысяч случаев закончились летальным исходом. В некоторых странах вспышка опасного вируса уже прошла свой пик.

По последним данным, в России 2019-nСоV заразились уже более 106,5 тысячи человек, скончались 1073 пациентов, 11 тысячам удалось вылечиться. Президент Владимир Путин 29 апреля объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая.

Ранее сообщалось о том, что пассажиров московского метро могут обязать носить маски.