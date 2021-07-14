Еще 42 человека арестовали после драки мигрантов в Кузьминках

Кузьминский суд отправил под арест еще 42 человек, которые участвовали в массовой драке мигрантов в Кузьминках. Они пробудут под стражей 15 суток за «участие в несанкционированном собрании».

В суд поступило 42 протокола в отношении задержанных, сообщил ТАСС. Их составили по статье КоАП «Участие в несанкционированных собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры».

Назначенное наказание для задержанных — административный арест на 15 суток. Ранее такую же меру пресечения выбрали для шестерых участников драки.

После потасовки возбудили уголовное дело о хулиганстве. В стычке у станции метро «Кузьминки», по версии СМИ, участвовали 200–400 человек. Большинство из них оказались гражданами Таджикистана, Узбекистана Киргизии. Задержали свыше 100 подозреваемых. Некоторых из них выдворят из России без права на возвращение.