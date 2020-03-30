Еще 4 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье

После выписки этих четырех людей общее количество выздоровевших от коронавируса в Московской области составляет 14 человек. Всего в регионе инфекцию подхватили 112 человек. Врачи подмосковных клиник провели 17 068 исследований на заражение 2019-nCoV. По данным Мособлштаба, больше всего инфицированных в Одинцове — 16 человек.

В больницах Подмосковья лечатся 10 приезжих из Москвы, Донецка, Татарстана и Вьетнама. В Московской области лечили и гражданина Венесуэлы, но его уже выписали ранее.

Губернатор Андрей Воробьев заявил, что с 30 марта в Московской области вводят новые ограничения в связи с эпидемией. Вечером 30 марта в регионе закроют все парки и детские площадки. Можно будет выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу или купить еды. Похожие ограничения в Москве, Вологодской, Калиниградской и Мурманской областях.

Всего жертвами болезни COVID-19 в России стали 12 человек. Врачи зафиксировали 1836 случаев заражения.