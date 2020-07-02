Еще 34 пациента с коронавирусом умерли за сутки в Москве

Еще 34 пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в столице за последние сутки.

Об этом сообщил оперативный штаб. Таким образом, обще число умерших в Москве с начала пандемии достигло 3904 пациентов.

«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщил оперштаб.

В России на сегодняшний день проведено уже больше 20 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Страна вышла на второе место по числу проведенных тестов на коронавирус. Так, за последние сутки положительными оказались результаты анализов у жителей 83 российских регионов. При этом у 32,1% из них болезнь протекает бессимптомно.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице почти 1,5 тысячи переболевших сдали плазму крови. Ее вливают среднетяжелым и тяжелым больным в качестве дополнительной терапии.