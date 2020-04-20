Еще 29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщил оперативный штаб столицы. Общее число смертельных случаев в городе выросло до 233.

Умершим было от 31 года до 94 лет. У всех была пневмония и положительный результат тестов на COVID-19. Большинство пациентов также имели сопутствующие заболевания, уточнили в штабе.

Сейчас в Москве зафиксировано 26 350 заболевших. За последние сутки здесь выявили 2026 новых случаев коронавируса.

По данным на утро 20 апреля, в России был подтвержден 47 121 случай коронавирусной инфекции (за сутки прирост составил 4268 человек). Умерли 405 пациентов (+44 за сутки), выздоровели 3446 (+155).

Москва остается лидером по числу зараженных COVID-19. Далее следуют Московская область (5241 подтвержденный случай, 49 смертей), Санкт-Петербург (1846, восемь смертей), Нижегородская область (759, пять смертей), Коми (491, трое умерших), Ленинградская область (454 случая, ни одного смертельного).